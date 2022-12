كرموس: هناك توافق مبدئي على ترحيل المسائل الخلافية إلى القوانين الانتخابية منها مسألة الجنسية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن اتفاق خالد المشري وعقيلة صالح على عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية خطوة إيجابية نحو الحل السياسي.

كرموس وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لحزب العدالة والبناء، قال: “هذا الاتفاق يمهد للبدء في مشاورات القاعدة الدستورية وصولًا إلى الانتخابات التي ينتظرها الليبيون وانتهاء الأجسام الحالية”.

وأكد أن هناك توافقًا مبدئيًا على ترحيل المسائل الخلافية إلى القوانين الانتخابية منها مسألة الجنسية حيث سيؤجل نظرها في القاعدة الدستورية وينظمها قانون الانتخابات.

