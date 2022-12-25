هل ليبيا بحاجة لإجراءات عاجلة لمنع العنف ضد المرأة؟

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، السبت، السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النساء والفتيات في البلاد مما وصفته بحلقة مستمرة من العنف وسوء المعاملة المتفشي.

وقالت السالم، في بيان لها، في ختام جولتها في ليبيا التي استمرت ثمانية أيام، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة.

وقالت: لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والممنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا، إذ إن قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام”.

وأرجعت السالم أسباب هذا الوضع المروع، إلى الانسداد السياسي وانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتحديات التي يواجهها الحكم وسيادة القانون والأطر القانونية الإشكالية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويضاف إلى هذه الأسباب انتشار المجموعات المسلحة والأسلحة التي تتسبب في الأعمال الإجرامية المعقدة والعابرة للحدود، ما عزز من تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة.

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وقالت إنه يتعين القيام بالكثير على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال توفير الدعم للنساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات.

وانتقدت القيود المتزايدة المفروضة على مجال وعمل المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة على الأرض وهو أمر مثير للقلق بشكل كبير.