 في ذكرى الاستقلال.. واشنطن: إذا لم يتفق النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية يجب استخدام آليات بديلة

أخبار ليبيا 24

لوحت الولايات المتحدة باستخدام آليات بديلة لاعتماد قاعة دستورية للانتخابات إذا لم يتمكن مجلسي النواب والأعلى للدولة من الاتفاق بشكل سريع بشأنها.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا السبت هنأت من خلاله ليبيا بعيد استقلالها والذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام.

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، “إن الشعب الليبي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة كل البلد وشعبه، فضلا عن هيئة تشريعية بتفويض مجدد”، مؤكدة أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد باعتباره “المطلب الواضح للشعب الليبي ومُبتغاه”.

ودعت السفارة الأمريكية جميع الجهات الفاعلة الليبية والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع المبعوث الاممي، عبد الله باتيلي، من خلال التسوية والمشاركة البناءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل.

وأكدت الولايات المتحدة استعدادها “للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف ودعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام باتيلي”.

كما دعا البيان جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك رئيس مجلسي النواب والأعلى للدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية.

واختتم البيان بالقول “إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي، استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات. في الوقت نفسه، نلتزم أيضًا بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة”.