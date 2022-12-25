شركة الكهرباء: أعمال صيانة في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال صيانة في مدينة بنغازي شملت الصيانة الطارئة لدائرة نقل الطاقة الكهربائية سي منصور/ قصر الطويل جهد 30 ك.ف. وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة قامت بها دائرتي صيانة الخطوط الهوائية وصيانة شبكات الجهد المتوسط بنغازي. وفي سياق منفصل قامت الشركة العامة للكهرباء بأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي التي ينفذها فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة بالتعاون مع أخصائيين من شركة سيمنس الألمانية.

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