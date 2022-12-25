أوبك تشيد بدور ليبيا في توقيع اتفاق 2016

العنوان-طرابلس

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، إن ليبيا ساهمت بجهد مع المنظمة لسنوات طويلة وفي أوقات عصيبة للغاية، مع بداية إعلان اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في سنة 2016، وكذلك خلال انتشار وباء كوفيد 19 في العام 2020.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، إلى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، وتولى الكويتي هيثم الغيص مهام عمله في المنظمة في يوليو الماضي، بعد أن قد تولى منصب محافظ الكويت لدى أوبك من العام 2017 إلى 2021.

وأشاد الغيص بمداخلات عون -الذي كان يشغل منصب مندوب ليبيا لدى أوبك- ودعمه المستمر خلال المفاوضات التاريخية، التي نتج عنها توقيع اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبِك و الدول غير الأعضاء في المنظمة سنة 2016.

وفي نوفمبر 2016، وقعت 23 دولة مصدرة للنفط اتفاقًا يعرف بـ”أوبك بلس” بهدف خفض إنتاج النفط لتحسين أسعار النفط في الأسواق.