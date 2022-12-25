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الدبيبة: حرمان الليبيين من حقهم في انتخاب ممثليهم جرم يتحمل مسؤوليته المعرقلون

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إنه يشعر بالأسى لحرمان 2.5 مليون ليبي في 24 ديسمبر الماضي من حقهم في انتخاب ممثليهم.

الدبيبة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “إننا إذ نحتفل بالذكرى 71 لاستقلال بلادنا، نشعر بالأسى لحرمان 2.5 مليون ليبي في 24 ديسمبر الماضي من حقهم في انتخاب ممثليهم؛ هذا الجرم يتحمل مسؤوليته المعرقلون المستفيدون من اختطاف قرار الليبيين منذ ما يقارب 10 سنوات”.

وأكد الدبيبة اتفاقه مع شركاء ليبيا الدوليين على ضرورة التعجيل بالانتخابات.

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صحيفة المرصد الليبية

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