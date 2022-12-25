المجلس الأطلسي يعرض واقع ليبيا في ظل سيطرة المجاميع المسلحة على مقدراتها

سلط تقرير تحليلي نشره المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات في الولايات المتحدة الضوء على واقع حال ليبيا في ظل سيطرة المجاميع المسلحة على مقدراتها.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أوضح أن وجود هذه المجاميع منذ العام 2011 قاد لتآكل عمليات بناء الدولة، فالطبيعة المتغيرة باستمرار لها تسببت في ظهور تحديات إضافية لكشفها وبالتالي تفكيكها، مبينًا أن غياب الحكومة القادرة على إدارة البلاد ترك فراغا تسلل له المسلحون لملئه.

وأضاف التقرير إن هؤلاء باتوا صناعًا للقرارين السياسي والاقتصادي في ليبيا ومقوضين لتوطيد الحكومة المركزية القادرة على توفير الرعاية لمواطنيها، في وقت خلق فيه انعدام المساءلة عاملًا مشجعًا لهم لتوسيع سلطاتهم والعمل بصفة شبكات إجرامية تديم الصراع تتحدى سيادة القانون.

وتابع التقرير: إن الجماعات المسلحة تمتلك موارد وثروات محلية ودولية وهدفها الرئيسي تعبئة موارد الدولة لكسب المال، فالإيرادات الواردة من مصادر غير معروفة تجعل من الصعب تتبع المسؤولين الفاسدين وتحديدهم والقبض عليهم والاتجار بالبشر والمخدرات والمعادن عوامل تساهم في توليد الثروة.

وأضاف التقرير: إن المجتمع الدولي ساهم في تمكين هذه الجهات الفاعلة بإشراكه إياها في إيجاد حلول دائمة للصراع في وقت لم تكن فيه العديد من المنظمات الدولية المشاركة في إعادة إعمار ليبيا بعد العام 2011 مهتمة بالاستثمار في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ما زاد من جرأة هذه الجماعات.

وبحسب التقرير شكل الساسة ورجال الأعمال وأمراء الحرب تحالفات لتوفير الأمن، ما زاد من إحكام قبضة هذه الجماعات على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه التحديد لا يمكنه التغاضي عن إقامة علاقات معها إن كان يرغب في رؤية ليبيا موحدة وسلمية في المستقبل القريب.

وشدد التقرير على وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بتصميم حلول سياسية لتقديم المساعدة، فيما يواجه المهاجرون غير الشرعيون في البلاد مشاعر استياء من قبل السكان لتسببهم في وصم الليبيين وبلادهم بانتهاكات حقوق الإنسان، ما يوجب توفير طرق آمنة لهؤلاء بهدف تجنب المزيد من وفياتهم في البحر الأبيض المتوسط.

وبين التقرير أهمية التفريق بين العمالة الأجنبية والمهاجرين غير الشرعيين، فالنوع الأول يريد الاستقرار في ليبيا من أجل ظروف اقتصادية أفضل فيما يرى النوع الثاني في البلاد بلد عبور مؤقت، مؤكدًا وجود عدة عوامل أخرى مقوضة للاستقرار ترتبط بالاقتصاد.

وتابع التقرير: إن هذه العوامل تتمثل في ندرة الغذاء الأساسي ونقص الموارد وغياب نظام الرعاية الصحية وصعوبة الوصول إلى المرتبات التقاعدية وانعدام الأمن السياسي وارتفاع بدلات إيجار المساكن، ما يحتم استثمار الدولة في القطاع الخاص للحفاظ على نفسها بدلًا من الاعتماد على المجتمع الدولي.