المحجوب: القيادة العامة شعارها الوحدة الوطنية وليبيا واحدة موحدة

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، اليوم الأحد، أن قيادة الجيش تنتظر موقف القوى الوطنية والسياسية للتوافق على خارطة طريق تفضي لإجراء الانتخابات.

وحذر المحجوب، في تصريحات صحفية، من السيناريوهات السيئة، مشيرا إلى أنها سوف تكون بمثابة إنذار حقيقي باتخاذ قرارات مهمة.

ونفى ما أشيع عن وجود نية لدى الجيش بإعلان انفصال إقليمي برقة وفزان عن طرابلس، قائلا: “المرددين لهذه الأكاذيب يريدون التشكيك في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وأنها يمكن أن تنتهج نهج انفصالي لرغبة في الحكم وهذا غير صحيح والقيادة العامة شعارها الوحدة الوطنية وليبيا واحدة موحدة”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، قد أكد في كلمته خلال استقباله الشعبي في ساحة الكيش ببنغازي أمس السبت، أن وحدة ليبيا خط أحمر، وأنه لن يسمح بالتعدي عليها والمساس بها.

وقال المشير حفتر: “يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في مدينة الأبطال مدينة الكرامة بنغازي التي هزمت الإرهاب والإرهابيين، واليوم بعد مرور ثمان سنوات من انطلاق مشروع الكرامة لا يمكن للشعب أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات”.

وأضاف “القيادة العامة أعلنت عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات، ونذكر بأننا اول من نادي بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية، كما يجب توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش”.

وتمسّك القائد العام بوحدة ليبيا، مشددا على أنها خط أحمر، وقال: “لا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها وليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ ويجب التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلاني والديني لتوحيد صفوف الامة الليبية”، داعيا كل مدن ومناطق الغرب الليبي الى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيي.