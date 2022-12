المشير حفتر لـ الساسة: أمامكم فرصة أخيرة للتوافق على خارطة طريق مفضية لانتخابات

ليبيا – طمأن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أسرة المواطن أبو عجيلة المريمي بعدم التخلي عنها مع المطالبة بالكشف عن كافة ملابسات اعتقاله مؤخرًا.

المشير حفتر أكد في كلمة له خلال احتفالية شهدتها مدينة بنغازي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال تابعتها صحيفة المرصد أن المدينة أرض الكرامة التي هزمت الإرهاب والإرهابيين، مثمنًا ما قام به شبابها ممن تصرفوا وكأنهم طيور أبابيل في قوت باتت فيه القوات المسلحة مدعومة بإرادة الشعب الليبي.

وقال : “نذكر الجميع بأننا حاربنا وهزمنا الإرهاب نيابة عن العالم واليوم بعد مرور 8 سنوات من انطلاق مشروع الكرامة لا يمكن للشعب الليبي أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات”.

وتابع بالقول: “القيادة العامة تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات ونذكر بأننا اول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية ونؤكد على ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعًا عادلا من دون تهميش”.

وأضاف المشير حفتر قائلًا: “في ذكرى استقلال ليبيا نترحم على آبائنا وأجدادنا الذين أسسوا الدولة الليبية، فالليبيون هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول الى دولة ليبية واحدة موحدة ووحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها فهي ما زالت واحدة لا تتجزأ”.

واختتم القائد العام للقوات المسلحة كلمته بالقول : “يجب التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلاني والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية، وندعو كل مدن ومناطق الغرب الليبي الى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين الشعب الليبي ونحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطنا بصورة غير قانونية”.

