نائب رئيس الحكومة يتعهد بتوفير احتياجات مستشفى تاكنس

تعهد نائب رئيس الحكومة علي القطراني، بتوفير الاحتياجات العاجلة لمستشفى تاكنس العام بالقرية التي تقع بالجبل الأخضر.

جاء ذلك خلال زيارة إلى المستشفى رفقة وزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وفق بيان صادر عن الحكومة.

ووعد القطراني “بإنشاء مبنى لإقامة الأطقم الطبية والطبية المساعدة وتوفير سيارة إسعاف”.

وأكد القطراني أنه سيبحث مع وزير الصحة كيفية وضع الحلول المناسبة والسريعة لكل العراقيل التي تقف دون تقديم أفضل الخدمات الصحية بالمستشفى.

ونوه القطراني إلى الدور الكبير الذي يقوم به المستشفى والخدمات الذي يقدمها لأهالي الرقعة الجغرافية الواسعة في المنطقة، وخارج المنطقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفون والعاملون والإداريون.