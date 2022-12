الدرقاش: من بركات “ثورة فبراير المجيدة” إحياء العِلْـمُ الشرعي في ليبيا

ليبيا – رأى مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة أن من بركات ثورة فبراير التي وصفها بـ “المجيدة” إحياء العلم الشرعي في ليبيا خاصةً مذهب إمام دار الهجرة (مالك بن أنس رحمه الله) وإبراز دور علماء ليبيا عبر التاريخ في إثراء فقه المدرسة المالكية.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ثمن دور عضو هيئة علماء ليبيا التابعة لدار إفتاء المؤتمر العام “الشيخ” حمزة أبو فارس والقائمين على مركز الشيخ الطاهر الزاوي لجهودهم، قائلًا: “بإذن الله تعالى ستعود ليبيا منارةً للعلم والفقه المالكي بوجه خاص بفضل الله تعالى وبفضل مشايخنا الفضلاء حفظهم الله وبارك في علمهم وعملهم.”.

