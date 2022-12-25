وزارة العدل تؤكد أن حكومتها بصدد تشكيل لجنة للدفاع عن بوعجيلة

أكد وزير العدل خالد مسعود، أن الحكومة الليبية بصدد تشكيل لجنة للدفاع عن بوعجيلة مسعود والطعن في قرار تسليمه إلى أمريكيا على خلفية تورطه في تفجير لوكربي.

وحمل مسعود، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” كافة المسؤولية لمن كان وراء تسليم المواطن الليبي بوعجيلة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك يعد خرقا للسيادة الليبية والقضاء الليبي.

يذكر أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة سلم المواطن بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة على خلفية تورطه في تفجير لوكربي.