ليبيا – رأى عبد الرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء أن الليبيين بحاجة إلى حوار معمق يجيبون فيه على السؤال الأهم وهو كيف سنعيش معًا فوق الأرض التي تسمى ليبيا؟

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال بمناسبة ذكرى الاستقلال التي تصادف الـ 24 من شهر ديسمبر: “في مثل هذا اليوم من عام 1951 خطى الأجداد الخطوة الأولى لتأسيس الدولة الليبية،اليوم وبعد مرور 71 سنة يحتاج الليبيون لحوار معمق يجيبون فيه على السؤال الأهم: كيف سنعيش معًا فوق الأرض التي تسمى ليبيا؟”.

Shares

The post العرادي: الليبييون بحاجة إلى حوار معمق يجيبون فيه على السؤال الأهم وهو كيف سنعيش معًا ؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية