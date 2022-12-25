رئيس الحكومة يصدر 3 توجيهات لوزارة التخطيط والمالية في حكومته

عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا صباح الأحد، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اجتمـاعاً مـع وزير التخطيط والمالية أسامة سعد حمـاد.

وخُصص الاجتماع لمناقشة مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م، ودور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الليبية لتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيداً لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب.