الأبح: الوضع الأمني في منطقة «الزاوية الغرب» خطير جداً

أعلن عميد بلدية الزاوية الغرب، عبد الكريم الأبح، أن منطقة الزاوية الغرب، لا توجد بها مديرية أمن، مشددا على أن الوضع الأمني بالمنطقة خطير جدا، فهي تعتبر خارج نطاق الحكومة.

وقال الأبح في تصريحات صحفية: “تم خروج أحد الأطفال المصابين في واقعة الرماية على سيارة المواطن سالم عبد المولى، إلى تونس لعلاجه بسبب وضعه الخطير، وقد استقرت حالة الطفلة المصابة”.

وأضاف “الحكومة ووزارتا الدفاع والداخلية لم يفعلوا شيئا، إزاء العصابات المتمركزة في أبوصرة، وهناك حسابات سياسية، فالجميع يعرف أماكن هذه العصابات ومن يتبعها ومن يغطيها سياسيا وماليا”.

وتابع “على بلدية الزاوية ومديرية الأمن فيها تسليم المجرمين المتسببين بالمشاكل، والذين يتمركزون داخل البلدية”.

يشار إلى أن الزاوية قد شهدت أمس عملية رماية مسلحة على سيارة عائلة المواطن سالم عبد المولى، وكان يستقلها الأب والأم والأطفال، من قبل مجهولين بالقرب من مدرسة الحرية بمنطقة الحرشة، وقد توفيت الزوجة توفيت مساء أمس، بينما أصيب الزوج والأبناء بإصابات خطيرة.