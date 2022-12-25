وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في زيارة إلى ليبيا

يؤدي وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يترأسه سمير ماجول زيارة إلى ليبيا من 24 إلى 30 ديسمبر الجاري.

وفي إطار هذه الزيارة، انعقدت اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، جلسة عمل ترأسها رئيس الاتحاد سمير ماجول ورئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة بليبيا محمد عبد الكريم الرعيض بحضور سفير تونس بليبيا الأسعد العجيلي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال من البلدين في قطاع البناء والأشغال العامة.

وأكد المجتمعون وجود فرص للعمل المشترك في المشاريع المطروحة للتنفيذ وعلى أن الشركات التونسية تمتاز بخبرة هامة تؤهلها لتنفيذ هذه المشاريع كما ناقشوا توفير الإطار المناسب والشروط الضرورية لإنجاح هذه الشراكة.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الاتحاد والوفد المرافق له المتكون من عدد من رؤساء الجامعات الوطنية ومن المهنيين في قطاع الأشغال العامة بالمسؤولين الرسميين الليبيين في مجالات الاقتصاد والاتصالات والإسكان والكهرباء والنفط على أن ينعقد يوم الأربعاء المقبل منتدى اقتصادي تونسي ليبي تنتظم في إطاره لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين.