السني في ذكرى الاستقلال: ليس أمامنا اليوم إلا العمل معًا والتمسك بالأمل للخروج من الأزمة الراهنة

ليبيا – أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني عن فخره بتاريخ ليبيا وبما قام به الأجداد والآباء المؤسسون من نضال لنيل الاستقلال ووضع اللبنة الأولى لبناء دولة ليبيا.

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال: “ليس أمامنا اليوم في ذكرى عيد الاستقلال إلا العمل معًا والتمسك بالأمل للخروج من الأزمة الراهنة، وأن يكون هدفنا المصالحة وتحقيق الوئام الوطني لتأسيس دولة ليبيا الحديثة”.

