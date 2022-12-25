الجيش الليبي: ننتظر القوى الوطنية للتوافق على خارطة تفضي للانتخابات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، الأحد، إن قيادة الجيش الليبي تنتظر موقف القوى الوطنية والسياسية للتوافق على خارطة طريق تفضي لإجراء الانتخابات.

وحذر المحجوب، في تصريحات صحفية، من سيناريوهات وصفها بـ”السيئة” وإنذار حقيقي باتخاذ قرارات مهمة.

ونفى المحجوب ما يتردد عن وجود نية لدى القيادة العامة للجيش الليبي بإعلان انفصال إقليمي برقة وفزان عن طرابلس.

وأكد أن المرددين لهذه الأكاذيب يريدون التشكيك في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وأنها يمكن أن تنتهج نهج انفصالي لرغبة في الحكم وهذا غير صحيح والقيادة العامة شعارها الوحدة الوطنية وليبيا واحدة موحدة.

ومنح القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر فترة كافة الأطراف الليبية فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق لإجراء الانتخابات في البلاد.

وشدد في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الاستقلال باحتفالية كبرى في ساحة الكيش بمدينة بنغازي، على أن وحدة ليبيا خط أحمر “لا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها وأن ليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ.

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وأكد المشير حفتر أن القيادة العامة أول من نادت بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، داعيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.