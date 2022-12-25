المشري: من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر 2023

أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، أنه “تم قطع شوط كبير مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية”.

وقال المشري، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” إنه “من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة”.

وتابع؛ أنه “لا توجد خلافات بيني وبين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بل هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا”.

وأردف أن “المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات”.

وختم موضحًا أنه “غدًا الإثنين سنقرر موقفنا من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية”.