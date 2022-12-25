المريمي: تجميد قانون إنشاء المحكمة الدستورية هدفه تسريع العملية الانتخابية

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب؛ أن “تجميد قانون إنشاء المحكمة الدستورية وعودة الحوار بين مجلسي النواب والدولة، جاء للتسريع بالعملية الانتخابية في ليبيا”.

وقال المريمي، في تصريح صحفي، إنه “خلال الأيام القادمة سنشهد تطورًا ملحوظًا في استئناف الحوار حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، لإنهاء القضايا والمشاكل المتعلقة بإجراء الانتخابات”.

وتابع؛ أن “الحكومة الليبية تقوم الآن بزيارات لعدة مدن وقرى من أجل إنهاء العديد من القضايا المتعلقة بتقديم أفضل خدمات للمواطنين”.

وختم موضحًا أنه “حتى هذه اللحظة لا يوجد مقترح أو ترتيبات حول تغيير الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا”.