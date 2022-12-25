الكهرباء: تواصل أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء مصراتة

أكدت الشركة العامة للكهرباء، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة بقدرة (325) ميجاوات.

وقالت الشركة، إنه سيتم إدخال الوحدة على الشبكة بعد استكمال كافة أعمال العمرة الجسيمة التي قاربت على الانتهاء، لافتة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطط الموضوعة التي أعدها مجلس إدارة الشركة لزيادة القدرات الإنتاجية من خلال العمل على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لعديد وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج المنتشرة في مختلف المناطق والمدن الليبية.