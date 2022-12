السيسي يؤكد دعم مصر حكومةً وشعبًا لليبيا حتى ينعم شعبها بالتقدم والازدهار

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

وأشاد رئيس جمهورية مصر العربية في برقيته، بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكداً دعم مصر حكومةً وشعبًا لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل معًا من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين.

