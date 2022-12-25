سويسرا: سندعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار بها

قال رئيس الاتحاد السويسري، إغناسيو كاسيس، إن بلاده ستدعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار فيها.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة تلقاها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من رئيس الاتحاد السويسري، لمناسبة عيد الاستقلال الـ71.

وأكد رئيس الاتحاد السويسري، أن سويسرا سوف تدعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار فيها، والحفاظ على وحدتها وسيادتها وتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيا للشعب الليبي مستقبلًا ينعم بالسلام والازدهار.

وتلقى المنفي برقيات ورسائل ومكالمات هاتفية من قادة عرب وغربيين لمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

واحتفلت ليبيا أمس السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.