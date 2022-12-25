البرغثي: نسعى لتمكين المرأة ودعمها أكثر

قالت مديرة إدارة شؤون المرأة في القيادة العامة للقوات المسلحة، عائشة البرغثي إن “دور المرأة أصبح فعالا في المشهد الليبي، وأنها باتت ممثلة في جميع مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات، من خلال مكاتب دعم وتمكين المرأة”.

وأكدت البرغثي، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “المرأة أصبح لها دورها إلى جانب الرجل في كافة الميادين من أجل البناء والسلام والاستقرار، وأنها كانت على مر التاريخ الليبي لها دورها في المشهد”.

وأشار إلى أنه “في إطار تمكين المرأة أسسنا المجلس القومي للمرأة أسوة بدول الجوار، ومن أجل العمل الجاد لدعم المرأة في كافة المحافل والميادين”.

وأوضحت البرغثي أن الإدارة معنية بكل شؤون المرأة الليبية بشكل عام، وبشكل خاص زوجات وأمهات وأخوات الشهداء، مؤكدة أن الإدارة معنية بتمكن النساء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعلى كل المستويات.

وبشأن ذكرى الاستقلال الـ 71 ودور المرأة الليبية، قالت مديرة إدارة شؤون المرأة إن “المرأة الليبية كانت لها دورها في مقاومة الاحتلال الإيطالي الغاشم طوال عقود، حيث ساندت المرأة الأجداد خلال فترات المقاومة والحرب، وعلى الجبهات وعلى كل المستويات”.

وشددت على أن المرأة الليبية ساندت وجاهدت ضد الاستعمار لسنوات طويلة إلى جانب الرجال، وأنها حتى الآن تساند وتقوم بواجبها على جميع المستويات. وتابعت: “المرأة الليبية ستظل في كل الميادين إلى جانب الوطن من أجل البناء والتنمية”.

وأوضحت أن المرأة شاركت في الإعداد لاحتفالات ذكرى الاستقلال، حيث تشكلت لجنة تنظيمية تضم نحو 200 امرأة من مختلف القطاعات وأسر الشهداء والجرحى.

وشددت على دور القبائل الليبية عبر التاريخ وفي الوقت الراهن، ودورهم في محاربة الإرهاب إلى جانب القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرةً إلى أن القبائل تسهم بدور كبير في بناء الدولة ودعم الحوار الليبي دون أي تدخلات أجنبية.

وفي حوارها مع صحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية، أكدت البرغثي أن القيادة العامة عملت على مشاركة قوية للمرأة، وتم تنفيذ عدة حملات من بينها “صوتك أمانة”، بهدف تثقيف المرأة سياسيا وقانونيا وحثها على المشاركة في العملية الانتخابية والترشح والتصويت.

وأشارت إلى أن المرأة الليبية سيتم التعويل عليها بشكل كبير خلال الفترة القادمة، رغم أن الكوتة لصالح المرأة (30%)، وأنهم يسعون لتكون أكثر لتصل إلى 40%، ووضعهن في مناصب قيادية الفترة القادمة.

وشددت المسؤولة الليبية على أن المرأة الليبية تدرك طبيعة الأوضاع السياسية، وكان لها مشاركة قوية في احتفال عيد الاستقلال بمدينة بنغازي، ولم يكن دورها فقط بالمشاركة، بل التنظيم والحشد والدعوة للاحتفال للتعبير عن الغضب من الوضع السياسي الحاصل.

ونوهت إلى أن اللجنة التنظيمية ضمت أكثر من 200 امرأة كما شاركت جميع شرائح المجتمع من المرأة الممثلين لجميع الهيئات والإدارات من التعليم والصحة ومؤسسات المجتمع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمفقودين والليبيات المتزوجات بالأجنبي، والحقوقيات والقاضيات وغيرهن في إقبال تاريخي.

وأضافت أن الاحتفال الذي تضمن كلمة مهمة للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، يعد حدثا تاريخيا بما فيه من رسائل مهمة للداخل والخارج، منوهة إلى أن المشير خليفة حفتر التقى القيادات النسائية وأرسل لهن رسائل هامة، بينها وحدة ليبيا والحوار الليبي الليبي ورفض التدخل الأجنبي.

ورأت البرغثي أن الانقسام السياسي أضر بجميع الليبيين ولم تكن المرأة في ذلك استثناء، مؤكدة أن جميع الليبيين يوقنون بأن ليبيا واحدة وغير قابلة للانقسام، وقاومت المرأة الليبية الانقسام السياسي، وما ترتب عنها من مشاكل اقتصادية ومجتمعية، وذلك ليس بغريب على المرأة الليبية التي ساهمت بشكل كبير وواضح في محاربة الإرهاب وعودة الأمن والأمان.

وأشارت إلى أن المرأة الليبية حاربت بنفسها وبأبنائها وأخوتها التنظيمات التكفيرية، شهداء عائلة آل حريري في مدينة درنة الليبية كمثال، كما عانت النزوح والتهجير نتيجة مواقفها الوطنية ولا تزال صامدة.

وأضافت أن جميع الأجسام السياسية الحالية لم تقدم حلا حقيقيا بل فاقمت المشاكل، وعادت البلاد للانقسام مع تجاهل صوت الشارع والشعب الذي يعاني ولا بد من الذهاب إلى الحوار الليبي الليبي.

ورأت البرغثي أن جميع الليبيين يرفضون تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن في قضية مغلقة منذ عام 2008، أو أي مواطن آخر لأي سلطات خارجية، والذي يعد اختراقاً للسيادة الليبية.

وطالبت النائب العام ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الدولية وكل الجهات الدولية للتدخل لإعادة المواطن الليبي المختطف، معتبرة أن ما حدث صفقة سياسية لضمان بقاء رئيس الحكومة منتهي الولاية في الحكم، وفك الحصار على الأموال الليبية المجمدة.

وأكدت أنه لا يمكن الذهاب إلى مصالحة مع وجود المليشيات والانقسام السياسي الحالي، والذهاب إلى هذا المسار يكون بعد حل المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن وتوحيد البلاد شرقا وغربا وجنوبا وإخراج كافة القوات الأجنبية ثم المصالحة الوطنية العامة الشاملة والعادلة وجبر الضرر.

وشددت على أن القبائل الليبية دورها مهم جدا في حل الأزمة الليبية، وهي حاضنة قوية وشعبية وظهير اجتماعي ضخم من الشرق والغرب والجنوب لمساندة القوات المسلحة، منذ بداية الحرب على الإرهاب، من خلال وجود أبنائهم كقوى مساندة في الحرب على الإرهاب.

وتابعت أن هذه القبائل سيكون لها دور قوي في حل الأزمة من خلال الحوار الليبي الليبي دون التدخل الأجنبي، وأن يكون لها دور كبير في بناء مؤسسات الدولة، ولن تتهاون هذه القبائل في أي شيء يضر بالأمن القومي أو أي تدخل أجنبي كما فعلت من قبل إبان الاحتلال الأجنبي لليبيا.