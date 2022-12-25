قزيط: مجلسا النواب والدولة اقتربا من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة

تكهن بلقاسم قزيط، عضو مجلس الدولة الاستشاري، بتقدم مسار السلطة التنفيذية على أي مسار آخر في مجمل المفاوضات الجارية بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وقال قزيط، في تصريحات صحفية لـ«صحيفة الشرق الأوسط» إن تقدم المفاوضات بين مجلس النواب ومجلس الدولة لا يعني استبعاد تحقيق بعض الخطوات الإيجابية أيضا بالمسار الدستوري، لافتاً إلى أن التركيز قد يكون منصبًا بدرجة ما على ملف تشكيل حكومة موحدة.

وأكد قزيط، أن وجود اتفاق نهائي بين المجلسين حول هذه الحكومة أو المناصب السيادية لا يمكن تصوره ما لم يكن مؤسساً على توافقات متقدمة بالمسار الدستوري، فهو ما شدد عليه بيان مجلس الأمن الدولي الأخير ودعم الحوار ليبي ليبي لتشكيل هذه الحكومة المسيطرة على كافة أنحاء ليبيا والممثلة لكافة الليبيين.

ولفت إلى أن هذه الإشارة الصادرة عن المجلس سيلتقطها النواب والدولة الاستشاري للبناء عليها، مقللًا في ذات الوقت من شأن طروحات البعض حول تخوفهما من إدراجهما على لائحة العقوبات الدولية، وهو ما دفعهما للإسراع بإزالة العقبات أمام استئناف مفاوضاتهما.

وشدد على أن مجلس الأمن الدولي لم يطبق العقوبات على قادة التشكيلات المسلحة وحملة السلاح الذين ينتهكون القوانين الدولية والإنسانية وبالتالي من الصعب تصور تطبيقه لأي عقوبات ذات بال على المجالس المنتخبة مثل النواب والدولة الاستشاري.