بريطانيا: في حال عدم إتفاق البرلمان والدولة على خارطة طريق لإجراء الانتخابات يجب الاستعانة بآليات بديلة

ليبيا – هنأ الناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ليبيا بمناسبة عيد استقلالها الـ 71، معربًا عن قلقه لمرور سنة كاملة منذ تأجيل الانتخابات التي كان مخططًا إجراؤها في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021.

الناطق وفي بيان له نشرتها الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي، أكد أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، وبأسرع وقت ممكن في أنحاء البلاد، يمثل الرغبة والتطلعات الواضحة للشعب الليبي الذي يستحق أن تكون له حكومة موحّدة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية، ويمكنها أن تحكم لصالح البلاد بأكملها وكل أفراد شعبها، إلى جانب مجلس تشريعي يتمتع بتكليف جديد.

ودعا جميع الفاعلين الليبيين والأطراف الأساسية المعنية إلى التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام باتيلي عن طريق التواصل البنّاء وتقديم التنازلات، والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف: “نحن على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف دعما لهذه الأهداف، ونجدد تأكيد دعمنا لجهود الممثل الخاص للأمين العام باتيلي”.

كما دعا أيضًا جميع الفاعلين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق عاجلًا على أساس دستوري، منوهًا إلى أنه في حال عدم توصل المؤسستين للاتفاق سريعًا على خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات، فإنه يمكن، بل يجب الاستعانة بآليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الانتقالية المفتوحة التي عفا عليها الزمن.

وأكد التزام بلاده بدعم حوار ما بين الليبيين يمثل الجميع ويُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.

الناطق باسم الوزارة دعا جميع الأطراف للتعجيل بالتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020 لأجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، والدعم الكامل للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ذلك الصدد.

