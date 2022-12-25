باشاغا يصدر توجيهات جديدة لوزارة التخطيط بشأن الأداء المالي

توجيهات جديدة أصدرها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى وزارة التخطيط والمالية، بشأن الأداء المالي وكذلك الحسابات الختامية للمؤسسات العامة، بالإضافة إلى ملف الخدمات.

جاءت توجيهات باشاغا خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وخصص الاجتماع لمناقشة مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 ودور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة لتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيدًا لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب.

ووجه باشاغا وزارة التخطيط والمالية بمتابعة الأداء المالي لجميع المؤسسات والهيئات وقفل حساباتها الختامية، والاهتمام بملف الخدمات الضرورية وتوجيه الصرف والإنفاق على احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم وإعطائها الأولوية في مقترح ميزانية العام الجديد.