مؤسسة العابرين في طبرق تؤكد ضبط أكثر من 2000 مهاجرًا خلال 10 أيام

أخبارليبيا24- خاص

قالت المدير التنفيذي لمؤسسة العابرين أسريوة صالح الهدل، إن أكثر من 2000 مهاجرًا تم ضبطهم خلال 10 أيام وجهتهم إيطاليا.

وأضافت الهدل في تصريح لـ”أخبارليبيا24″، أن مهمة هذه المؤسسة مساعدة المهاجرين والجهات المستضعفة بالمدينة.

وتابعت المدير التنفيذي للمؤسسة :”قدمنا خدماتنا إلى عدد 2085 مهاجرًا تم ضبطهم في 4 جرافات خرجت من شواطئ شرق طبرق وكانت وجهتهم إيطاليا خلال 10 أيام فقط”.

وأوضحت الهدل أن كل المهاجرين من الجنسيات المصرية والسورية وتتراوح أعمارهم امن الرضع حتى 70 عاماً، في حين كانت كل النساء المهاجرات وأطفالهن من الجنسيات السورية.

وأفادت أنه يتم ضبط المهاجريم في عرض البحر ويتم إنقاذهم من الموت في جرافات غير صالحة للإبحار وتعرض كل المهاجرين إلى الموت المحقق.

وذكرت المدير التنفيذي :”نقدم لهم المساعدات الغذائية، المياه والعصائر والجبنة والخبز والتمر والفول، ونقدم لهم مواد غير غذائية الشامبو والصابون والمناشف والملابس لمن يحتاج ملابس).

وأكدت الهدل أن العائلات السورية يتم استضافتهم عن طريق العائلات السورية القاطنة بمدينة طبرق، موضحة أنه لايمكن ترحيل العائلات إلى سوريا نظرا للوضع الأمني هناك.

وقالت :”نقوم بإعادة الروابط العائلية بتوفير الاتصالات المحلية والدولية للمهاجرين والاتصال المباشر عبر الواتس والماسنجر لأن أغلب المهاجرين بدون هواتف”.

وبينت المسؤولة في المؤسسة :”تقدم مؤسسة العابرين الدعم النفسي للمهاجرين في مراكز الإيواء ونوفر لهم الترفيه المناسب لهم، كما تقدم المنظمة الاستشارات القانونية مجانا لكل المهاجرين”.

وذكرت أن المهربين يقبضون الأموال من المهاجرين وتقديم الوعود لهم بأنهم سيكونون في إيطاليا خلال أيام ويقومون بتهريبهم في قوارب متهالكة ويتم القبض عليهم وتضيع أحلامهم وأموالهم ويتم ضبطهم وترحيلهم.

وأوضحت أن أرقام وأعداد المهاجرين مخيفة والكثير منهم لايعلم مخاطر رحلات الموت وأغلبهم يعيش في احلام ووهم الهجرة إلى أوروبا والغنى المعهود الذي ليس له وجود .