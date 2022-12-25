العرفي: لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في يناير المقبل

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن “لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، بداية شهر يناير المقبل، بإشراف المبعوث الأممي عبدالله باثيلي”.

وقال العرفي، في تصريح خاص لـ “ليبيا الحدث”، إنه “من المتوقع أن يشهد اللقاء الاتفاق النهائي على النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية بين المجلسين”.

وأوضح أن “حكومة فتحي باشاغا أثبتت فشلها في إدارة البلاد من طرابلس، ولابد من تشكيل حكومة جديدة توافقية قادرة على إجراء الانتخابات”.