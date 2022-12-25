بلدي غدامس: نرفض صدور أي بيانات لإقامة ملتقى الحوار بمدينتنا دون الرجوع إلينا 

أصدر المجلس البلدي غدامس، بيانًا يوضح فيه أنه حكومة الوحدة المؤقتة والمجلس الرئاسي، لم يقوموا بالموافقة على إقامة ملتقى حوار غدامس الوطني الشامل.

وجاء في نص البيان، الذي نشره الحساب الرسمي للمجلس البلدي، أنه “إلحاقا إلى البيان الصادر من المجلس البلدي غدامس السابق بتاريخ 31 أكتوبر الماضي بشأن ملتقى (حوار غدامس الوطني الشامل)”.

وأردف البيان؛ إلى أنه “لم يتم الرد أو الموافقة من قبل حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي ولم يتم التنسيق مع المجلس البلدي وتعتبر هذه من الشروط الأساسية للموافقة على عقد مثل هذه الملتقيات بمدينة غدامس”.

وختم البيان موضحًا ، أن المجلس البلدي غدامس “يستنكر ويرفض صدور أي بيانات وجداول أعمال ودعوات لإقامة الملتقى بمدينة غدامس دون العلم المسبق للمجلس البلدي والجهات التي يفترض أن تصدر هذه الموافقات”.