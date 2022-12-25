الكهرباء: مهندسي الشركة شارفوا على إتمام أعمال العمرة بمحطة مصراتة

العنوان – طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن مهندسي الشركة على شارفوا على إتمام أعمال العمرة الجسيمة على الوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن إتمام العمرة بالتعاون مع فنيي شركة سيمنس الألمانية يوفر قدرة إنتاجية تبلغ (325) ميغاوات والتي ستدخل قريبا على الشبكة.

وأضافت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطط الموضوعة التي أعدها مجلس إدارة الشركة لزيادة القدرات الإنتاجية من خلال العمل على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لعديد وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج المنتشرة في مختلف المناطق والمدن الليبية.