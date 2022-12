المحجوب ردًا على دعوات تقسيم البلاد: القيادة العامة شعارها الوحدة الوطنية وليبيا موحدة

ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب الأحد أن قيادة الجيش تنتظر موقف القوى الوطنية والسياسية للتوافق على خارطة طريق تفضي لإجراء، محذرًا من سيناريوهات وصفها بـ”السيئة” وإنذار حقيقي باتخاذ قرارات مهمة.

وحول ما تردد عن وجود نية لدى القيادة العامة للجيش بإعلان انفصال إقليمي برقة وفزان عن طرابلس، أوضح المحجوب في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن المرددين لهذه الأكاذيب يريدون التشكيك في القيادة العامة للقوات المسلحة، وأنها يمكن أن تنتهج نهجًا انفصالي لرغبة في الحكم، وهذا غير صحيح، والقيادة العامة شعارها الوحدة الوطنية وليبيا واحدة موحدة.

