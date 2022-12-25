الخارجية البريطانية: ستستخدم آليات بديلة ما لم يتفق النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية في ليبيا

طرابلس 25 ديسمبر 2022 (وال)- هنأت وزارة الخارجية البريطانية ليبيـا بمناسبة عيد استقلالها، مشيرة إلى قلقها حيال مرور سنة كاملة على تأجيل الانتخابات التي كان مخططًا إجراؤها في ليبيـا في 24 ديسمبر عام 2021.

وقالت الوزارة – في بيان نشرته سفارتها لدى ليبيا عبر حسابها بموقع فيسبوك – إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، بأسرع وقت ممكن في أنحاء البلاد يُمثل الرّغبة والتطلعات الواضحة للشعب الليبـي.

وأكدت أن الشعب الليبـي يستحق أن تكون له حكومة موحّدة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية، يمكنها أن تحكم لصالح البلاد بأكملها وكل أفراد شعبها، إلى جانب مجلس تشريعي يتمتع بتكليف جديد.

ودعت الوزارة في بيانها جميع الفاعلين الليبييـن والأطراف الأساسية المعنية إلى التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، عن طريق التواصل البنّاء وتقديم التنازلات، والإضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبـي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك لتحقيق الأمن والإزدهار والإستقرار على المدى الطويل.

وعبّرت الوزارة عن استعداد المملكة المتحدة للعمل مع جميع الأطراف دعما لهذه الأهداف، مجددة التأكيد على دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام باتيلي في تحقيق هذه الأهداف.

كما طالبت جميع الفاعلين بمَن فيهم رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، للإلتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق عاجلا على أساس دستوري يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في البلاد.

وقال البيان إنه في حال عدم توصل المجلسيْن الأعلى والنواب للاتفاق سريعًا على خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات، فإنه يمكن بل يجب، الاستعانة بآليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الانتقالية المفتوحة التي عفا عليها الزمن.

ودعت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها جميع الأطراف إلى التعجيل بالتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، لأجل الحفاظ على استقرار ليبيـا ووحدتها، والدعم الكامل للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ذلك الصدّد. (وال)

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