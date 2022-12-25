برلماني ليبي: عقد لقاء مرتقب بين عقيلة صالح والمشري يناير المقبل

أعلن عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن عقد لقاء مرتقب بين رئيسي مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري، في شهر يناير المقبل، بإشراف المبعوث الأممي عبدالله باثيلي.

وقال البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية له، إنه من المتوقع أن يشهد اللقاء الاتفاق النهائي على النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية بين المجلسين.

وأضاف العرفي: “حكومة باشاغا أثبتت فشلها في إدارة البلاد من طرابلس، ولابد من تشكيل حكومة جديدة توافقية قادرة على إجراء الانتخابات”.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، قال في تصريحات صحفية له، إنه تم قطع شوط كبير في المفاوضات مع مجلس النواب، فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية.

وتوقع المشري، أن يتم إجراء الانتخابات الليبية، قبل شهر أكتوبر 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة.