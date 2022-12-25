الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن البدء في تشكيل هيئة دستورية لإقليم إداري رابع

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أعلن رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، اليوم الأحد، البدء في تشكيل هيئة دستورية للإقليم الإداري الرابع عن طريق الانتخاب المباشر.

وأوضح برقيق في بيان له أن هذا الإعلان يأتي في ظل استمرار الأطراف السياسية في عدم إيجاد قاعده دستورية توافقية.

وشدد على ضرورة إنهاء الأجسام السياسية الفاقدة للشرعية ووضع خارطة طريق واضحة يشارك فيها كل أبناء الأمة الليبية.

وأكد رئيس المجلس دعم جهود المبعوث الأممي في الدفع نحو حوار شامل لكل أبناء الأمة الليبية .

وقال برقيق :”نهنيء أبناء الأمة الليبية بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا هذه الذكرى التي صنعها الأجداد للدفع نحو استقرار البلاد”.

وتابع :”هذه المناسبة التي كان مرتبطة قبل سنة من الآن بحدث طال انتظاره وضحي الليبيين لأجله والذي تم اغتياله من أطراف سياسية غلبت مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن”.