المشري: غدا نعلن موقفنا من إستئناف الحوار مع مجلس النواب

قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى، إن المجلس سيقر في جلسته العامة التي تعقد غدا الاثنين موقفه بشأن استئناف الحوار مع مجلس النواب بشأن الانتخابات، بعدما تم إيقاف قانون المحكمة الدستورية من قبل النواب.

وأضاف المشري في تصريحات إعلامية، أنه من الممكن إجراء الإنتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد قبل أكتوبر من العام المقبل 2023، إذا تم الانتهاء من القاعدة الدستورية وإقرارها قريبا.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن جرى الانتهاء من شوط كبير فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات خلال المباحثات مع مجلس النواب.

وأشار المشري في ذات السياق إلى أن الخلافات بين المجلسين لا يمكن اعتبارها خلافات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة بل هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا.

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