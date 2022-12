الهنقاري: حادثة مقتل المواطن عبدالمولى وزوجته دليل على أن مستوى الجريمة في ارتفاع مستمر

ليبيا – علق المحلل السياسي محمد الهنقاري على حادثة مقتل المواطن سالم عبد المولى وزوجته سارة قريميدةرميًا بالرصاص وإصابة أطفالهم في منطقة الحرشة، مؤكدًا أنها “جريمة بشعة” تهتز لها الأبدان.

الهنقاريالموالي بشدة لتركيا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “في ظل عدم وجود تطبيق التشريعات في امتلاك السلاح وتنظيمه وضعف الأجهزة الأمنية وتنفيذ أحكام القصاص، يظل مستوى الجريمة في ارتفاع مستمر”.

