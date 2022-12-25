رئيس مجلس الدولة الاستشاري يتوقع إجراء الانتخابات الليبية قبل أكتوبر المقبل

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إنه تم قطع شوط كبير في المفاوضات مع مجلس النواب، فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية.

وتوقع المشري في تصريحات له اليوم، أن يتم إجراء الانتخابات الليبية، قبل شهر أكتوبر 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الاستشاري، أنه لا توجد خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وإنما الخلافات الموجودة، هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا.

وأكد المشري أن المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات.

وتابع: “غدا الإثنين سنقرر موقفنا من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية”.