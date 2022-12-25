صمت محلي وعالمي يُقابل ارتفاع وتيرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا

أخبا رليبيا 24

مع مرور الأيام.. وموجات الهجرة عبر ليبيا وصولاً إلى أوروبا تتوالى وتزيد وتيرتها، ووسط ارتفاع أعداد المهاجرين وازدياد أعمال العُنف الممارسة ضدهم، تعيش الآواسط المحلية والاقليمية والعالمية حالة من الصمت المطبق.

قصتُنا اليوم تتمحور حول تأثير المحيط الاجتماعي ودعمه لفكرة الهجرة، وفي ظل حالة الفقر المدقع يكمُن عنصر الجذب للهجرة غير الشرعية، وهو نجاح تجارب مهاجرين سابقين وصلوا إلى أوروبا، وهذا بالفعل ما حصل مع صديقنا المراهق، الذي تأثر بتجربة أحد أقاربه للهجرة التي تكللت بنجاح، وظنّ بعدها أن الهجرة هي طريق النجاة وتحقيق الأحلام، لكن الفشل كان العنوان الرئيسي لقصته.

حيثُ تتناول وكالة أخبار ليبيا 24، ثِقل ملف هجرة الأطفال بكل تداعياته النفسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية، تتابعُ زواياه، وتحللّ أسبابه، وتقيسُ حجم الفجوة الاجتماعية التي يسببها هذا المِلف.. وفي قصتنا اليوم.. يروي لنا صديقنا الناجي من الموت، هو (ت.س.ع) من محافظة الشرقية، تفاصيل إنطلاق رحلته بدايةً من ركوبه القطار من تربانة إلى بنخة، ومن ثمّ إلى مطروح، قائلاً : فور وصولنا إلى مطروح، وجدنا سيارة تنتظرنا لتقُلنا إلى منطقة السلوم الحدودية، لنتنقل خُلسةً، ونقطع مسافات طويلة في الصحراء للوصول إلى الأراضي الليبية.

يواصل : وعندما وصلنا إلى منطقة السلوم بقينا في منزلٍ مهجور لأحد المنسقين، إلى أن حلّ الظلام، وفور غياب الشمس، بدأنا التسلُل من مكان إلى مكان آخر.. وأضاف : أعتقد أننا سلكنا 22 كيلو متر مشيًا على الأقدام، إلى أن وصلنا إلى سيارة يقودها شخص ليبي الجنسية، قام بنقلنا عبر الصحراء والجبال للوصول إلى إحدى المخزن في الصحراء الليبية، ومكثنا هنالك يومين.

ومن ثمّ جاءت سيارات نقلتنا أنا ومن كان معي إلى مخزن آخر، ومن ذاك المخزن جرى نقلنا إلى مخزن أخير، وهناك مكثنا فترة أشهر طويلة، دون ماء صالح للشرب، ودون أكل كافٍ؛ موضحًا.. لقد كنا نتقاسم رغيف خبز صباحًا، وآخر مساءً، يواصل : لقد كُدسّنا فوق بعضنا البعض في مكان غير آمن، وغير نظيف.. إلى أن تمكنت عناصر أمن طبرق من القبض علينا، وهناك جرى نقلنا على مكان نظيف ومنحونا الطعام والشراب.

ويبرر صديقنا المراهق قرار هجرته الذي لم يعي حجم تبعاته، أن الحال في بلاده ساء به وبعائلته، وضاقت بهم السُبل، وقرر أن يخاطر بحياته سعيًا لتحسين حياته ومستقبله ومستقبل عائلته، ولكن بعد أن رأي الموت بعينيه الصغيرتين، ندم ندمًا شديدًا، وقدم نصيحته إلى كل الأطفال والمراهقين الذين غرروا بهم وأوهموهم بأن الهجرة هي طوق نجاة، قائلاً : إياكم والوثوق بمهربي البشر، إياكم والهجرة، فهذه الطريق الوعرة نهايتها موت أو غرق، أو فشل ذريع وخسائر مادية ومعنوية.

على الرغم من محاولة مصر الحثيثة لرتق فجوة الهجرة والتصدي لها، وفرضها قوانين غليضة على مهربي وتُجار البشر، وإطلاقها خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، إلا أن أعداد المهاجرين المصريين عبر ليبيا التي تعاني انفلاتًا أمنيًا وتكثُر فيها شبكات تهريب البشر، لاتزال مستمرة وبنسق متصاعد.