باشاغا يناقش مع حماد من سرت ميزانية 2023

عقد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان، بمدينة سرت، اجتماعاً مع وزير التخطيط والمالية بحكومته، أسامة حماد.

وذكر حساب حكومة باشاغا، على فيسبوك، في بيان، أن اللقاء “خُصص لمناقشة مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 ودور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الليبية لتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيداً لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب”.

وأوضح البيان، أن باشاغا وجّه “بمتابعة الأداء المالي لجميع المؤسسات والهيئات وقفل حساباتها الختامية، والاهتمام بملف الخدمات الضرورية وتوجيه الصرف والإنفاق على احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم وإعطائها الأولوية في مقترح ميزانية العام الجديد”.