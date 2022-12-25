لعدم إيجاد قاعده دستورية..الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن تشكيل هيئة دستورية لإقليم إداري رابع

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أعلن رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، اليوم الأحد البدء في تشكيل هيئة دستورية للإقليم الإداري الرابع عن طريق الانتخاب المباشر، بعد استمرار الأطراف السياسية في عدم إيجاد قاعده دستورية توافقية.

وهنأ برقيق في بيان له نشر عبر الحساب الرسمي للمجلس أبناء الأمة الليبية بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا هذه الذكرى التي صنعها الأجداد للدفع نحو استقرار البلاد”.

وقال رئيس المجلس :”هذه المناسبة التي كانت مرتبطة قبل سنة من الآن بحدث طال انتظاره وضحي الليبيين لأجله والذي تم اغتياله من أطراف سياسية غلبت مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن”.

وطالب برقيق بضرورة إنهاء الأجسام السياسية الفاقدة للشرعية ووضع خارطة طريق واضحة يشارك فيها كل أبناء الأمة الليبية.

وأعلن رئيس المجلس دعمهم لجهود المبعوث الأممي في الدفع نحو حوار شامل لكل أبناء الأمة الليبية .