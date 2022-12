حبس شخصين وتقديمهما للمحاكمة العاجلة لحيازتهما قطعًا أثرية بغرض الاتجار غير المشروع

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس شخصين في مدينة البيضاء وتقديمهما للمحاكمة العاجلة لحيازتهما قطعًا فنية أثرية بغرض الاتجار غير المشروع.

وكيل النيابة بنيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف البيضاء – تحت إشراف المحامي العام اضطلع بمسؤولية التحقُّق من مشروعية حيازة شَخْصَيْنِ لقطع فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول، فاستدلَّ المحقق على أن الآثار المنقولة وضعت في دائرة التعامل غير المشروع تحت باعث الاتجار غير المشروع.

