ليبيا.. ضبط 183 سيارة مخالفة في العاصمة طرابلس

قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، إنه تم ضبط 183 سيارة مخالفة داخل نطاق العاصمة طرابلس خلال أيام العطلة.

وأضافت مديرية أمن طرابلس، في بيان لها نُشر عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن مرور أبوسليم ملأ ثلاثة مستودعات خلال أيام العطلة بضبطه أكثر من 183 سيارة دون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية داخل العاصمة.

وكانت أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء الماضي، عن ضبط 70 سيارة دون لوحات معدنية، وعدم اكتمال الإجراءات القانونية، وافتقار سائقيها لرخص القيادة.