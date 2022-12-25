حكماء طرابلس يستنكر ماجرى ضمن ملتقى صناع المحتوى

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استنكر مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى ملتقى صناع المحتوى الذي جرى ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.

وأعرب المجلس في بيان له عن استغرابه بما شاهده على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى الشخصيات المدعوة لهذا الملتقى تحت مسمى شخصيات صانعة للمحتوى.

وتساءل المجلس عن ماهية المحتوى الذي تقدمه مثل هذه الشخصيات وشرعية ومشروعية أن تصرف الحكومة من أموال الدولة والشعب الليبي على مثل هذه الملتقيات.

وتساءل مجلس حكماء وأعيان طرابلس عن ماهية الرسالة التي تريد الحكومة أن توصلها عندما تصدر مثل هؤلاء للشعب وتبرزهم بشكل القدوة التي يقتدى بها و خصوصا للأجيال القادمة، ويحارب العلماء والوعاظ و أهل الخير.

وذكر المجلس الحكومة أن من أهم أسباب قيام ثورة 17 فبراير هو إحقاق الحق و إنكار الباطل والظلم، مؤكدًا أن ما قامت به الحكومة هو ظلم صارخ في حق الشعب والمواطن.

وأوضح مجلس الحكماء والأعيان أنه في هذا الملتقى هناك تعطيل لأرزاق الناس بإقفال محلاتهم لمدة تتجاوز الأسبوع من أجل هذا الملتقى فمن يعوضهم في خسارتهم.

وطالب المجلس الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الملتقيات وهذه التجمعات والتوقف عن تبذير أموال الشعب الليبي فيما لا ينفع لا في الدنيا و لا في الآخرة.

وأقيم في العاصمة طرابلس ملتقى صناع المحتوى العرب في احتفالية ختام طرابلس عاصمة الإعلام العربي لعام 2022.