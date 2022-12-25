المحجوب: قيادة الجيش تنتظر توافقا وطنيا قبل اتخاذ قرارات مهمة

أكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، إن قيادة الجيش تنتظر توافق القوى الوطنية على خارطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.

وقال المحجوب في حوار أجراه مع قناة العربية، إن الدولة ستفقد قدراتها وستصبح مدانة لصندوق النقد الدولي إذا تواصل الحال كما هو عليه، من نزف لثروات البلد وسوء الإدارة وفقدان السيادة.

وأضاف في السياق نفسه أن الأمور وصلت حد امتهان المواطن وتهديد قوته اليومي وهي ظروف لا يمكن السكون عنها وتفرض اتخاذ قرارات “مهمة” لم يكشف عنها نافيا كل الأخبار “الكاذبة” عن فرضية ‘انفصال’ إقليمي برقة وفزان.