وفد مغربي يشارك في احتفالات ليبيا بعيد الاستقلال

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2022

شارك وفد مغربي يترأسه الكاتب العام لقطاع التواصل بالنيابة، مصطفى أمدجار، أمس السبت في اجتماع وزراء الإعلام العرببليبيا، والمنظم على هامش اختتام فعاليات طرابلس عاصمة للإعلام العربي لسنة 2022.

وحضر الوفد المغربي، بالعاصمة طرابلس، الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى 71 لاستقلال ليبيا، والتي ترأسها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من وزراء الإعلام العرب.