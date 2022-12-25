«الأعلى لأمازيع ليبيا»: يجب وضع خارطة طريق واضحة يشارك فيها كل أبناء الأمة الليبية

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان البدء في تشكيل هيئة دستورية للإقليم الإداري الرابع عن طريق الانتخاب المباشر.

وأوضح البيان أن “هذه الخطوة جاءت في ظل فشل الأطراف السياسية في إيجاد قاعدة دستورية توافقية”

وطالب البيان؛ بـ”ضرورة إنهاء الأجسام السياسية الفاقدة للشرعية ووضع خارطة طريق واضحة يشارك فيها كل أبناء الأمة الليبية”.

وأعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا “دعم جهود المبعوث الأممي في الدفع نحو حوار شامل لكل أبناء الأمة الليبية”.

جاء ذلك في بيان، نشره المجلس الأعلى لأمازيع ليبيا، للتهنئة بالذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا “هذه الذكرى التي صنعها الأجداد للدفع نحو استقرار البلاد”.

وأوضح البيان أن “هذه المناسبة التي كان مرتبطة قبل سنة من الآن بحدث طال انتظاره وضحى الليبيين لأجله والذي تم اغتياله من أطراف سياسية غلبت مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن واستجابة لمطالب الشارع الليبي والشارع الأمازيغي على وجه الخصوص وحماية لهم”.