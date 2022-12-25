دعم المديريات: ضبط متهم في قضية سطو وقتل منذ 2019 في سبها

العنوان – سبها

كشفت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق ضبط شخص متهم في قضية سطو مسلح وقتل منذ عام 2019 في سبها.

وأوضحت القوة وبالتعاون مع اللواء 111 مجحفل من ضبط المدعو “هيثم عمر أحمد ” كونه متهم في هذه الواقعة.

وأضافت أن عملية السطو المسلحة التي قام بها المتهم أسفرت عن مقتل حامد أحمد البدوي ومحمد عبدالعالي الشرقاوي وسرقة مبلغ مالي منهما يقدر ب750 ألف دينار والتي حصلت بحى الجديد بمدينة سبها عام 2019.

وأكدت قوة دعم مديريات الأمن أنه على الفور باشر مكتب التحقيق مع المتهم والذي اعترف بقيامه بالواقعة رفقة شخصين آخرين أحدهما توفي يدعى عبد السلام مختار.

وأشارت القوة إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وتم تسليمه إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن سبها.