المشري: ليبيا مرت بفترة حاولت فيها بعض القوى محو فترة زمنية مهمة من تاريخها

العنوان – طرابلس

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن ليبيا مرت بفترة كانت فيها بعض القوى تحاول أن تمحو فترة زمنية مهمة من التاريخ الليبي.

واستطرد المشري خلال احتفالية للإعلان عن الانتهاء من إعادة تجميع محاضر مجلس النواب والشيوخ والهيئة التأسيسية لدولة الاستقلال وطباعتها :”ولكن استطعنا تجميع هذه الذاكرة في تلك الفترة”.

وأضاف رئيس المجلس أن المشروع الذي جرى إعلانه بالتزامن مع احتفالات الذكرى 71 لاستقلال ليبيا هو أفضل محتوى وهدية من المجلس الأعلى للدولة إلى الشعب الليبي.

وقال المشري :”أتمنى أن يعقب هذا الجهد سواء منهم أو من يليهم من يقوم بمواصلة جمع محاضر مؤتمر الشعب العام والمجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر الوطني العام السابقين، وكذلك مجلسي النواب والدولة حتى تكون متاحة للباحثين والمؤرخين ولمن أراد استخلاص العبر”.