قريميدة: لا يوجد جهة معيّنة نوجّه لها أصابع الاتهام في مقتل “سالم عبد المولى وزوجته”

أكد “الطاهر قريميدة” عمّ القتيلة وزوجها سالم عبد المولى بمدينة الزاوية، أنه رجل مسالم وليس لديه أيّ مشاكل والكل يشهد له بذلك.

وأضاف قريميدة في تصريحات صحفية أنه ، لا يوجد جهة معيّنة نوجّه لها أصابع الاتهام في مقتل “سالم عبد المولى وزوجته”.

كما أشار إلى أن الطفل حالته حرجة وتمّ نقله إلى تونس، والطفلة مصابة بعدّة طلقات في قدميها ولكن حالتها مستقرة.

مؤكدا أن الوضع لا يزال محتقنا والمحتجون يطالبون بتسليم الجاني للعدالة.

وأضاف أن الطريق لا يزال مقفلا من قبل المحتجّين نتيجة الحادثة وتردّي الوضع الأمني في المنطقة.

مشيرا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الموضوع وننتظر النتائج.